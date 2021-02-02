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أخبار العالم

حدث في دبي.. استلام أول دفعة من لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:02 م
الإمارات بدأت التطعيمات
الإمارات بدأت التطعيمات في وقت سابق
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قسم الخارجي
وصلت أول دفعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى مطار دبي ، قادمة من الهند، وذلك وفق ما أعلنت هيئة الصحة الإماراتية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

ذكرت الهيئة إن وصول اللقاح يأتي في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

وينضم بذبك لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، إلى لقاحات "فايزر- بيونتك"، و"سينوفارم" التي تقدمها دولة الإمارات.

وأطلقت دبي في ديسمبر الماضي  حملة للتطعيمات وخصصت ما يزيد على 120 مركزا للتطعيم.

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط في حملة التطعيم الشاملة التي تستهدف تطعيم 100 % من سكان دبي بنهاية العام الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,310 إصابه جديدة بـ ‎فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد الي 309649 إصابة منذ بداية الجائحة. 

وأشارت الوزارة الإماراتية في بيان لها بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام إلى أنه تم رصد 7 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي وفيات الفيروس المستجد منذ بداية الجائحة الي 866 حالة. 

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