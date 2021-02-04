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أخبار العالم

التطاول على الكعبة.. حجة نظام أردوغان لقمع مظاهرات الطلبة في إسطنبول

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:06 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
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قسم الخارجي
أصدرت الخارجية التركية، اليوم الخميس، بيانا رسميا، بخصوص الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية على خلفية تغيير رئيس الجامعة بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعيين البروفيسور مليح بولو خلفًا له.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قالت الخارجية التركية إنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور التركي.

ونوهت الخارجية التركية إلى أنه تم الكشف عن "محاولات تسلل وتحريض على الأحداث" من قبل أشخاص من خارج الجامعة التركية ولهم "ارتباط بمنظمة إرهابية".

وذكرت الخارجية التركية "الجهات المحرضة"، وقالت: "لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم".

وزعمت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن الاحتجاجات في الجامعة التركية تخللها "تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين".

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات التركية أوقفت 4 طلاب على خلفية تلك الحادثة، إلى جانب 108 أشخاص، يوم الاثنين الماضي، بسبب "مشاركتهم في أحداث شغب أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها".
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