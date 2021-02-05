محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة في شن حملاتها للتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.





وتم إزالة فورية لنحو (7) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ( 6 قيراط و 9 أسهم ) خلال أسبوع في الفترة من 30 يناير الماضي وحتى 5 فبراير 2021، وقد تم إزالة 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز شبين الكوم وإزالة فورية لحالتين تعدى بمركز منوف، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدى بمركز الباجور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



