أوس أوس يغني للعندليب مع أمير كرارة

حلَّ محمد عبد الرحمن ومحمد أسامة "أوس أوس"، ضيفين على برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة عبر قناة "أون".





وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين النجمين، كما تشاركا الغناء خلال الحلقة، فضلا عن الحديث عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما سويا، أو مع زملائهم في الوسط الفني.





وكشف أوس أوس أنه كان يتمني أن يصبح مغنياً لذلك قدم أغنية أول "مرة تحب" للعندليب عبد الحليم حافظ بشكل كوميدي على مسرح برنامج "سهرانين".





يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "أون".