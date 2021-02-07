هناك أمور متشابهة .. خالد مرتجي: بايرن ميونيخ يعرف جيدا قيمة الأهلي

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، أن ناديه تربطه علاقة جيدة مع بايرن ميونيخ منذ 2009 حين عقد اتفاقية التوأمة مع النادي الألماني، لافتا أن فريقه الأهلي لعب مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ عام 2012 وخسر في الدقائق الأخيرة.





وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" بايرن ميونيخ يعلم قيمة الأهلي وهذا ظهر في تصريحاتهم الأخيرة عن النادي".





وأضاف:" هناك أمور كثيرة متشابهة بين الأهلي وبايرن ميونيخ سواء في الشعبية أو حتى في لون القميص الذي يرتديه".





وأكمل:" هناك فوارق بين الأهلي وبايرن ميونيخ خاصة في الأمور المالية لكن لدينا طموح ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".





وتابع:" لابد أن يقوم لاعبو الأهلي بالاستمتاع بهذه المباراة أمام بايرن ميونيخ دون وضع ضغوط على أنفسهم، حتى يظهروا بشكل جيد".





وأتم تصريحاته:" جماهيرية الأهلي وشعبيته تجعل العديد من الأندية في العالم ترغب في التعاون معه".



