أحمد عبد العزيز: مشهد الأسر بعد نكسة ٦٧ الأصعب في المال والبنون

قال أحمد عبد العزيز أن هناك كيمياء خاصة بينه وبين المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وأنه يرتاح جدا في العمل معه.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع نجوم وابطال مسلسل "المال والبنون" بالإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان اصعب مشهد في المسلسل هو مشهد الأسر بعد نكسة ٦٧ لأنه من أروع ما كتب جلال عبد القوى وأبدع في إخراجها الأستاذ مجدى أبو عميرة ، وقبل تصوير المشهد قابلت ضابط في القوات المسلحة كان حاضرا نكسة ٦٧ .

وتابع: "ظل يروي لي اشياء كثيرة ساعدتني أن يظهر المشهد بهذا الشكل والذي نال استحسان المشاهدين " التاريخ بيقول لا .. والسبع آلاف سنة حضارة بتقول لا .. الدكتور إمام عبد الله بيقول لا .. عم عباس الضو بيقول لا " و المشهد ده عالق في أذهان الناس حتى الآن.

تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون حول عودة يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فراويلة "ثريا"، ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره بناء على طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .





شارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .