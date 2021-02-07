بالتقسيط.. شروط تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

تنتهى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية نهاية مارس المقبل.





قال محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن هناك تسهيلات عديدة تقدمها الكهرباء للتسهيل على المواطنين لتركيب العداد الكودى ومن أهمها إلغاء مخاطبات الحى الذى كان شرطا أساسيا للحصول على الموافقة بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة، ولكن هناك شرط أساسى لا يمكن إلغائه وهو غرفة الكهرباء فى كل برج سكنى أو على الأقل على بعد 200 أو 300 متر.





وأوضح محمد السيسى لـ صدى البلد أن سعر العداد يصل إلى 800 جنيه تقريبا بخلاف المقايسات التى تختلف من مكان لآخر حسب الكابلات التى تعتمد على العمود الصاعد، وهل هناك مصدر تغذية أم لا وهل هى وصلة رئيسية أم فرعية؟.





وأشار محمد السيسى إلى أنه تسهيلا على المشتركين يمكن دفع سعر العداد بالتقسيط.





ويقدم صدى البلد لقرائه المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى وهى:

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها.

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.





أهم شروط ومميزات تركيب العداد الكودى: 1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى. 2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية. 3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية. 4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار. 5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا. 7- سعر الكيلو وات/ ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.