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حوادث

ضبط شخص نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالغربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:40 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الغربية) وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

 أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكنت من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيان بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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