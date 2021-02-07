قبيل انطلاق اجتماعات الغد.. لقاء بين سفير الأردن بالقاهرة ومندوب مصر الدائم بالجامعة العربية

التقى السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة اليوم الأحد، بمندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير.









ويأتي اللقاء الدبلوماسي قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الاثنين بمقر جامعة الدول العربية بشأن التطورات التي تشهدها الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.









وقال "العضايلة"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن اللقاء تم خلاله بحث التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين فيما يخص اجتماع يوم غد لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.









ويجتمع زراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر غدًا، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.









وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، نهاية الشهر الماضي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.









وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن المذكرتين أشارتا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.









وتحدثت مصادر عربية في وقت سابق أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد حضوريا سيصدر عنه قرار مقدم من مصر والأردن، يؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.









كما سيطالب القرار الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام.