المؤشر نيكي يتراجع وسط جني الأرباح وإعلان نتائج فصلية للشركات

انخفض المؤشر نيكي الياباني أكثر من 1% متراجعا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، إذ تركز الاهتمام على إعلان أرباح شركات وأي إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.6% عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45% إلى 2706.43 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال الفدرالي الأمريكي هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على المؤشر نيكي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة “سوميتومو ميتسوي دي. إس أسيت مانجمنت”: "توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر بشكل كبير على الأسهم اليابانية".

وأضاف أنه إذا تراجع التضخم في الولايات المتحدة وزادت فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسهم اليابانية ستقتفي أثر وول ستريت في الارتفاع.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.5%، وخسر سهم سوفت بنك جروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7%.

ومع قلة الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي تحرك السوق أمس، الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو 5.4% بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط لإعلان عن ما سيخلف منصة ألعاب سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3%.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات خسائرها ليتراجع سهمها 0.6% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.3% بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2%.