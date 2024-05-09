عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر نيكي يتراجع وسط جني الأرباح وإعلان نتائج فصلية للشركات

صدى البلد

انخفض المؤشر نيكي الياباني أكثر من 1% متراجعا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، إذ تركز الاهتمام على إعلان أرباح شركات وأي إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.6% عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45% إلى 2706.43 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال الفدرالي الأمريكي هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على المؤشر نيكي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة “سوميتومو ميتسوي دي. إس أسيت مانجمنت”: "توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر بشكل كبير على الأسهم اليابانية".

وأضاف أنه إذا تراجع التضخم في الولايات المتحدة وزادت فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسهم اليابانية ستقتفي أثر وول ستريت في الارتفاع.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.5%، وخسر سهم سوفت بنك جروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7%.

ومع قلة الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي تحرك السوق أمس، الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو 5.4% بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط لإعلان عن ما سيخلف منصة ألعاب سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3%.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات خسائرها ليتراجع سهمها 0.6% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.3% بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2%.

اسعار الفائدة الامريكية التضخم في الولايات المتحدة التضخم الفدرالي الأميركي السياسات النقدية ذكاء الاصطناعي صناعة الرقائق لذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

ترشيحاتنا

غرفة شركات السياحة : السماسرة يستخرجون تأشيرات زيارة للبسطاء بزعم صلاحيتها للحج

مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي

واشنطن: المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا لبحث تنفيذ اتفاق بريتوريا والعنف في أمهرة وأوروميا

مواطنون ضد الغلاء: السماسرة وراء تعطيل انخفاض أسعار الدواجن

دعاء النجاح والتوفيق للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني

تقدر تسافر عادي.. نسرين طافش تتسلم شهادة لرفع قرار المنع من السفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-