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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك اليوم| أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 9-5-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس.

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انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

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انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس 9 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.21 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.53 جنيه للبيع، و59.34 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.93 جنيه للبيع، و154.28 جنيه للشراء.

 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 مايو 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3085 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24680 جنيه.


حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من العواصف الترابية والرملية التي تضرب البلاد، وتؤثر على المناطق الغربية، لآن تلك العواصف قادمة من الصحراء الغربية، وأن هناك مناطق من القاهرة ستتأثر بالعواصف ومحافظات الوجه البحري.


ارتفاع قيم الحرارة
وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة بدأت ترتفع أمس وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وسيشهد اليوم ذروة ارتفاع قيم الحرارة، لكنها ارتفاعات مؤقتة في أغلب المحافظات.

منخفض جوي 
وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «نتأثر بمنخفض جوي موجود في غرب البلاد مصحوبا بكتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيم الحرارة نهارا».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ومزيد من الارتفاع في قيم الحرارة».

وأوضحت، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ6 درجات، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 درجة مئوية بالظل، والطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية؛ القاهرة الكبرى، الوجه البحري، المحافظات الجنوبية، وجنوب سيناء، والطقس حار في المحافظات المطلة على البحر المتوسط. 
 

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