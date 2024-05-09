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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

صدى البلد

شهد سعر الذهب المحلي تراجع خلال تداولات اليوم الخميس وذلك في ظل تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما هناك حيادية من حيث تأثير سعر أونصة الذهب العالمي التي تتداول في نطاق محدد من التداولات. 
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3080 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3070 جنيه للجرام، بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3090 جنيه للجرام.
تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليتداول حالياً عند متوسط 47.45 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند المستوى 48.00 جنيه لكل دولار مطلع هذا الأسبوع، ويرى تحليل جولد بيليون أن هبوط الدولار أثر سلباً على تسعير الذهب في الأسواق المحلية، ولكن من جهة أخرى اقترب سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب به من السعر الرسمي بعد أن كان سعر أقل بشكل ملحوظ. 
أما عن العوامل الأخرى التي تساهم في تسعير الذهب فنجد أن التحركات الضعيفة والحيادية في سعر أونصة الذهب العالمي حالياً لم تؤثر على سعر الذهب المحلي، في حين أن ضعف الطلب على الذهب المحلي حالياً يساهم في تراجع مستويات الأسعار.
من المتوقع أن يعود الطلب على المشغولات الذهبية إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحي، ولكن حالياً تأثير الطلب المحلي يظل محدود على حركة السعر.
الجدير بالذكر أن غدا آخر أيام مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.
حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية تفيد نية الحكومة تجديد هذه المبادرة أو لا، وسيبقى الترقب خلال جلسة اليوم لأي قرار يصدر من الحكومة بهذا الشأن.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو ادنى مستوى للتضخم من شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. ويعد تباطؤ التضخم في ابريل للشهر الثاني التوالي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما على مستوى الجمهورية ككل فقد ارتفاع معدل التضخم إلى 31.8% في ابريل بالمقارنة مع قراءة شهر مارس 33.1%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي وفي نطاق تداول ضعيف وذلك قبل صدور بيانات اعانات البطالة الأمريكية اليوم، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكية التي تشهد بعض التضارب بشأن الموعد المناسب لخفض الفائدة.

انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم الخميس حول المستوى 2310 دولار للأونصة لتشير مؤشرات الزخم إلى حيادية في حركة الذهب وعدم تأثير اتجاه محدد على التداولات حالياً، مما يعني أن المعدن النفيس في انتظار حافز جديد ليحدد توجهه خلال الفترة القادمة.


أما عن السعر المحلي:
وسجل سعر الذهب المحلي من تراجعه تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 خلال تداولات اليوم وذلك بسبب تراجع سعر الصرف، ليسجل أدنى مستوى حالياً عند 3070 جنيه للجرام، في حال استمرار تراجع السعر يستهدف المستوى 3050 جنيه للجرام، والذي قد يوقف حركة هبوط السعر.

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