مفاجأة في مصير أحمد حجازي مع اتحاد جدة.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مصير أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة.

وكتب عبر فيسبوك: “تقارير اتحاد جدة يستقر على رحيل أحمد حجازي نهاية الموسم”.

وأعلن نادى اتحاد جدة غياب الدولى المصري أحمد حجازي، عن مواجهة نظيره أبها، المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة أبها ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا ذكر فيه "أحمد حجازي يعاني من التواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 9 هزائم.