إصابة أحمد حجازي بـ التواء في مفصل الركبة| وبيان رسمي من اتحاد جدة

أعلن نادى اتحاد جدة غياب الدولى المصري أحمد حجازي، عن مواجهة نظيره أبها، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة أبها ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا ذكر فيه "أحمد حجازي يعاني من التواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 9 هزائم.