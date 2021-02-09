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فن

محمد جمعة يبدأ تصوير نسل الأغراب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يبدأ النجم محمد جمعة تصوير أولي مشاهد مسلسله الجديد "نسل الاغراب " للنجم أحمد السقا، المقرر أن يعرض رمضان المقبل .
 
جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري. 

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي. 
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