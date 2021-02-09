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أخبار العالم

تفاصيل دخول وزير النقل الأمريكي إلى الحجر الصحي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:13 ص
وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
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شريف سيد
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، دخول الوزير بيت بوتيجيج، الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وذلك عقب مخالطة أحد حراسه، الذي أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن "بوتيجيج" كان على تواصل وثيق مع حارسه، مؤخرا، صباح أمس الإثنين. 

وأضاف البيان الصادر أن وزير النقل الأمريكي، اثبتت تحاليله سلبية إصابته بفيروس كورونا، كما أنه لم يظهر عليه أي أعراض. 

وتلقى بوتيجيج جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا ، وقال البيان إنه سيحصل على الجرعة الثانية عندما يكمل فترة الحجر الصحي.

كما تقرر عزل فرد أمن آخر خاص بوزير النقل الأمريكي بسبب اتصاله الوثيق مع الشخص المصاب أيضا. 
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