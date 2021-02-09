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أخبار العالم

الإمارات تتخطى حاجز الـ 3000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:02 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الإمارات
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، لافتة الي ان جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. 

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في الإمارات منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 332.603 حالات.

 كما تم  إجراء 165.796 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
 
وأشارت الصحة الإماراتية الي انه تم رصد  وفاة 17 ليرتفع إجمالي الوفيات في الدولة الي 947.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313.060 حالة.
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