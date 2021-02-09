أمن دمياط يعيد سيارة مدير طب بنات الأزهر سابقا بدمياط بعد سرقتها

تمكنت الاجهزة الامنية بدمياط ،من العثور على سيارة مدير كلية طب بدمياط الجديدة وتسليمها له بعد ان تم سرقتها هذا الاسبوع من امام منزلة .



كان قد تسلم جمال الشربينى مدير كلية الطب بنات بجامعة الأزهر سابقآ سيارته الملاكى من نيابة مرور ميت غمر وذلك بعد سرقتها من أمام منزله منذ يومان.



وكان مجهولون قاموا مساء السبت الماضى بسرقة سيارة مدير كلية طب الازهر بنات بمدينة دمياط الجديدة وذلك من أمام منزله بشارع المرور بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.



وتلقى مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا بسرقة سيارته الملاكى "هيونداى النترا "وذلك من أمام منزله بشارع المرور بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 856 لسنة 2021 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

