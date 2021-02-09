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حوادث

أمن دمياط يعيد سيارة مدير طب بنات الأزهر سابقا بدمياط بعد سرقتها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:18 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تمكنت الاجهزة الامنية بدمياط ،من العثور على سيارة مدير كلية طب بدمياط الجديدة وتسليمها له بعد ان تم سرقتها هذا الاسبوع من امام منزلة .

كان قد تسلم جمال الشربينى مدير كلية الطب بنات بجامعة الأزهر سابقآ سيارته الملاكى من نيابة مرور ميت غمر وذلك بعد سرقتها من أمام منزله منذ يومان.

وكان مجهولون قاموا مساء السبت الماضى بسرقة سيارة مدير كلية طب الازهر بنات بمدينة دمياط الجديدة وذلك من أمام منزله بشارع المرور بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وتلقى مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا بسرقة سيارته الملاكى "هيونداى النترا "وذلك من أمام منزله بشارع المرور بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 856 لسنة 2021 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

 انتقل فريق من إدارة البحث بالقسم وتوجه إلى موقع البلاغ وتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة.

وكثفت الاجهزة الامنية جهودها وتم التنسيق مع مديرية امن الدقهلية ، و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من العثور على السيارة تقف على أحد الطرق بدائرة مركز ميت غمر.

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