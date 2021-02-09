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تعليم

الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:01 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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مروة فاضل
استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التعليم العالى لمتابعة أعمال بدء إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بمزرعة طوخ طنبشا، وهى جامعة أهلية غير هادفة للربح تقدم خدمة تعليمية متميزة للمجتمع على مساحة 18 فدان ومصممة على أحدث مستوى معمارى ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل.

تفقد مبارك وأعضاء اللجنة أعمال الهدم والتجهيز وإخلاء المزرعة وبدء أعمال الحفر والإنشاءات، مؤكدا أن التعليم العالى بمصر يشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل القيادة السياسية وتقدم ملحوظ فى التصنيفات العالمية، وأن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء جامعات أهلية خطوة هامة فى طريق التنمية المستدامة ومساهمة فعالة فى تطوير التعليم العالى وتطبيق معاير الجودة لتخريج طالب متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.

كما استعرض رئيس الجامعة الرسم الهندسى للجامعة الأهلية، والأماكن المخصصة لكل مبنى من مبانى الكليات ومبنى المعامل والورش والمبنى الإدارى، مؤكدا أن العمل يسير بانتظام، وتكاتف كافة الأطراف المعنية لسرعة الإنتهاء من جميع المنشآت. 

رافق مبارك فى جولته اليوم الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة والدكتور سعيد عمر المستشار الزراعى لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.
الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا
الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا
الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا
الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا
الهيئة الهندسية والتعليم العالي يتابعان إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا
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