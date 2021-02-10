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فن

الإمارات فخر الإنجاز والنجاح.. ماجي بو غصن تعلق على وصول مسبار الأمل للمريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:36 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن،
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محمد بدران
علّقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، على وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات في يوليو الماضي، إلى المريخ في أول رحلة فضائية نحو الكوكب في تاريخ العرب.

وكتبت "ماجي بو غصن" عبر حسابها على موقع "تويتر": "الإمارات فخر الإنجاز والنجاح، مسبار الأمل يصل إلى مدار المريخ، تحية لكل الجهود المبذولة، مبروك لكل العرب".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.


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