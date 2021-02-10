ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيضة المخصبة بـ6 دولارات..ما الاختلاف بينها وبين بيض المائدة..تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال الدكتور منير الصفتي، أستاذ ورئيس بحوث بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية ورئيس مجلس إدارة المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية Nile SPF، إن الفيروسات تحتاج لبيئة خلوية حية حتى تستطيع التكاثر والتعبير عن نفسها، وهنا تأتى أهمية بيض الخالى من المسببات المرضية الذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج لقاح مضاد للفيروسات ومنها كور نا، لذلك فإن كورونا ليس له مكان فى معاملنا.

وأضاف "الصفتى" خلال حوار خاص ، أنه تم وضع قواعد صيدلانية عالمية لإنتاج هذه النوعية من البيض، والمشروع المصرى يتبع القواعد الأوروبية المنظمة، ولذلك يتم تصدير البيضة الواحدة بما يعادل ٦ دولارات. 

واستطرد: "الفرق بين البيض الخالى من المسببات المرضية وبيض المائدة، هو أن بيض المائدة به تلوث وبتعرضه إلى الغلى والتحمير يتم القضاء عليه، لكن البيضة الخالية من المسببات المرضية لا يوجد بها أى عوامل ملوثة دون التعرض للحرارة، ويتم الحكم عليها من خلال عدة اختبارات".

كان وزير الزراعة فد  بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الانشاء، وحاليا لايوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من البيض المخصب.. باحث مصري يتوصل إلى لقاح ضد كورونا يتم عن طريق الاستنشاق

باحث مصري يكشف تفاصيل إنتاج لقاح كورونا من البيض المخصب.. فيديو

الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف على المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية..شاهد

الزراعة: مصر الوحيدة بأفريقيا والشرق الاوسط في مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية

وزير الزراعة : صناعة الدواجن تتضمن 100 مليار جنيه استثمارات ..فيديو

لأول مرة بالشرق الأوسط.. إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بالفيوم لدعم اللقاحات

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

48 ساعة تفجر أزمة قبل مباراة بيراميدز والعبور فى كأس مصر

رسائل إماراتية هامة إلى الرئيس الإيراني

بإطلالة رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها على إنستجرام

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

ولا في الأفلام.. سيارة تسقط من أعلى كوبري ويخرج سائقها سليما بدون جروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض