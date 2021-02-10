وفاة كرم زهدي رئيس شورى الجماعة الإسلامية

أعلن الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وفاة الشيخ كرم زهدي، رئيس شورى الجماعة الإسلامية.









ونعى عبد المعبود الشيخ كرم زهدى قائلا: "اللهم إن كان محسنًا زد في حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته".









جدير بالذكر أن زهدي هو عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، سجن منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981.









أفرج عن زهدي في 2003 بعد 22 عاما في السجن وقاد عملية مراجعة داخل السجن للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة.









وأدلى بتصريحات صحفية قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية، معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.