ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وفاة كرم زهدي رئيس شورى الجماعة الإسلامية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:44 م
الشيخ كرم زهدي ،
الشيخ كرم زهدي ، رئيس شورى الجماعة الإسلامية
Advertisements
معتز الخصوصى
أعلن الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو الهيئة العليا لحزب النور، وفاة الشيخ كرم زهدي، رئيس شورى الجماعة الإسلامية.


ونعى عبد المعبود الشيخ كرم زهدى قائلا: "اللهم إن كان محسنًا زد في حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته".


جدير بالذكر أن زهدي هو عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، سجن منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981.


 أفرج عن زهدي في 2003 بعد 22 عاما في السجن وقاد عملية مراجعة داخل السجن للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة.


وأدلى بتصريحات صحفية قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية، معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض