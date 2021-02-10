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فيسبوك يحارب انتشار المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا ..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:18 م
فيسبوك
فيسبوك
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ندى عبد العزيز
أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آلية جديدة لمحاربة المعلومات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال حظر المجموعات التى تنشر معلومات خاطئة، وفقًا لتقرير قناة "العربية".

وأضاف التقرير أن فيسبوك قام بتحديث قائمته للمزاعم المزيفة حول الفيروس واللقاحات بمساعدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال "كانج شين جين" رئيس قسم الصحة فى فيسبوك " قمنا بتحديث نهجنا لبدء إزالة بعض الادعاءات الخاطئة حول كوفيد 19 ونقوم بالتحديث باستمرار، لذلك نحن نعمل على كتب مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية لتطوير قائمة الادعاءات الكاذبة حول فيروس كورونا واللقاحات بشكل عام".

وأشار التقرير إلى أن الشركة ستساعد المستخدمين في معرفة مكان وزمان تلقى لقاح فيروس كورونا وستعمل أيضا على الوصول للأشخاص فوق الـ 50 عامًا وتوصيل محتوى هادف يعالج مخاوفهم من اللقاحات.

وتابع رئيس قسم الصحة بفيسبوك قائلًا "سنقوم ببناء ميزات تساعد الأشخاص في العثور على إذا كان يمكنهم التطعيم، وأين ومتى يمكنهم ذلك مع توفير مركز معلومات لكوفيد 19 على "انستجرام" وتوسيع خطة البرنامج الى واتساب لتسهيل عملية حصول الأشخاص على معلومات دقيقة حول اللقاح".

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