معنديش بنات للجواز.. حكاية جزار ذبح شخصا رفض زواجه من ابنته بالجيزة

أحال المستشار يحيي فري الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، محمد ح ع 24 سنة جزار لمحكمة الجنايات في القضية رقم 18847 لسنة 2020 جنايات مركز البدرشين، والمقيدة برقم 5170 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة.





وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم 26 أغسطس 2020 بمركز البدرشين، قتل المجني عليه ربيع ط ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلافات سابقة بينهما بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتربص به متتبعا مسار طريقه وما أن ظفر به حتى باغته من خلفه مجريا سلاحه الأبيض بمنحره قاصدا إزهاق روحه فحدث به الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.





وشهدت وفاء ربيع ط 19 سنة "نجلة المجني عليه"، بأنها يوم الواقعة وحال تواجدها بشرفة مسكنها المطلة على الطريق العام وبرفقتها شقيقتها أبصرت قدوم المتهم من خلف والدها وباغته بسلاحه الأبيض وفور مشاهدتها لذلك ترجلت على سلم العقار سكها حتى شاهدت والدها غارقا في دمائه وبه جرح ذبحي في عنقه مما أدي لوفاته متأثرا بجراحه وأرجعت قيام المتهم بارتكاب ذلك، نظرًا لخلافات سابقة فيما بينهما بعد رفض والدها زواج المتهم منها، وأشارت إلى سابقة تهديد المتهم لها بإيذاء والدها في حالة عدم استجابته لمطلبه بالزواج منها.





كما شهدت مديحة طه 60 سنة ربة منزل، بأنها يوم الواقعة سمعت أصوات صراخ ابنتيها وأخبروها بتعدي المتهم على زوجها باستخدام سلاح أبيض فترجلت على سلم العقار مسكنها وشاهدت المجني عليه غارقًا في دمائه وبه جرح ذبحي في عنقه، وشاهدت المتهم يفر هاربا من مسرح الجريمة.





وأيضًا شهد علاء ميهوب 35 سنة، بأنه يوم الواقعة وحال تواجده في الطريق العام شاهد المتهم أثناء هروبه ممسكا بسلاح أبيض "سكين" وأستمع لأصوات صراخ من أحد الشوارع الجانبية وحينما أنتقل لمصدر الصوت شاهد المجني عليه غارقا في دمائه.





وأقر المتهم بارتكابه واقعة قتل المجني عليه، بأنه وعلى أثر خلافات سابقة فيما بينهما بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" بعدما تتبع خط سيره وما أن شاهده حتى قام بذبح رقبته.





وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابة الموجودة بالعنق هي إصابة ذبحية حديثة، حدثت من الجر على العنق بجسم صلب ذو حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد في تحقيقات النيابة، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الذبحية، وما أحدثته من قطع الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق على الجانبين والقصبة الهوائية بين العظم اللامي والغضروف الدرقي ونزيف دموي اصابي غزير مما أدي الي توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى للوفاة.