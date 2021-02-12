الإسكان: بدء التشطيبات لـ٥١٢ وحدة بالإسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة

وأكد أنه تم التنبيه علي جميع الشركات المنفذة بزياده معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.



جدير بالذكر أن مدينة الفشن الجديدة تقع على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة حوالى 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى ومتميز - إسكان متوسط - إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.