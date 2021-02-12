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اقتصاد

التخطيط تناقش مع ممثلي "حياة كريمة" تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:10 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية
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آية الجارحي
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة حياة كريمة للتنمية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمشاركة المؤسسة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة و خلال الاجتماع استعرض الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة  منظومة المتابعة الإلكترونية لما يتم على الأرض من تدخلات في قرى المرحلة الأولى.

و استعرضت أية القمارى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ما تم من أعمال نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة في عدد من المحافظات وكذلك نتائج الأبحاث التي قامت بها المؤسسة لمعرفة احتياجات أهالى القرى خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية  فيما تحقق في المرحلة الأولى بمشاركة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لما تمتلكه الجمعيات الأهلية من قدرات تواصل مع أهالى القرى وقدرتهم على قياس الاحتياجات بشكل واقعى.

وأشادت وزيرة التخطيط بالدور الذى تلعبه مؤسسة حياة كريمة والأفكار التي تطرحها من خلال الشباب الذى يدير ملفات المؤسسة ومتابعتهم المستمرة لمشروعات تطوير القرى وتواصلهم الدائم مع أهالى القرى في كافة المحافظات في تنفيذ تدخلات حياة كريمة  .
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