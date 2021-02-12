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اقتصاد

قائمة بأسماء البنوك التى تقدم خدمة السداد الإلكترونى على المنظومة الجديدة للضرائب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:37 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكترونى وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية 


لافتًا إلى أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة والملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة  www.eta.gov.eg  ، يمكنهم السداد الإلكترونى  من خلال البنوك التالية ADCB ، Suez Canal ، UB - المصرف المتحد ، CA - كريدي أجريكول، Faisal Islamic Bank ، العربى الأفريقى AAIB Attijariwafa Bank  ، EALB، ENBD ، SAIB ، Audi ، CIB ، NBE ، BDC ، AUB - الأهلي المتحد، HSBC  ، IDBE ، Arab Bank ، QNB،  Fab، Bank Misr، Alex Bank، Citi bank ، ABK
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وأوضح " عبد القادر " أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكترونى على المنظومة الحالية ، موضحًا أن  خطوات السداد الالكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة ، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة ) ، ويختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة ، فيقوم الممول بالتأكيد عليها ، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة الكترونيا وهم الاولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS  على اشتراك الممول في تلك الخدمة و الثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الالكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة ، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .


والجدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة  تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

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