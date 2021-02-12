ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غول فلوس.. سعر البيتكوين يصل لأكبر قيمة له في التاريخ

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:32 ص
البيتكوين
البيتكوين
Advertisements
قسم الاقتصاد
ارتفع سعر البيتكوين "العملة الرقمية"، اليوم الجمعة 12 فبراير 20201، متجاوزا مستوى 48000 دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وقال بنك نيويورك ميلون إنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.

ووفقا لآخر تحديثات المواقع المتخصصة عن العملات الرقمية، فقد صلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي خلال اليوم بلغ 48489 دولارا وفقا لبيانات من موقع "كوين ديسك"، كان آخر تداول له مرتفعًا بأكثر من 7٪ إلى حوالي 47،913 دولارا.

اقرأ أيضا:

قال "باني ميلون"، أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، في بيان له، أنه سيبدأ في تمويل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ستسمح الشركة في النهاية للأصول المشفرة بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم.

فيما قال رومان ريجلمان ، الرئيس التنفيذي لخدمة الأصول ورئيس الخدمات الرقمية في "باني ميلون"، في بيان أمس، الخميس: "نفخر بكونها أول بنك عالمي يعلن عن خطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية"، وإن تزايد طلب العملاء على الأصول الرقمية ، ونضج الحلول المتقدمة، وتحسين الوضوح التنظيمي يمثل فرصة هائلة لنا لتوسيع عروض خدماتنا الحالية إلى هذا المجال الناشئ."
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

تقرير|400 ألف جنيه سعر عملة بيتكوين والنحاس سبب الارتفاع..اعرف أكثر

بيتكوين تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتكسر حاجز 30 ألف دولار

ارتفاع صاروخي في سعر البيتكوين .. أسرار وخبايا العملة وطرق الربح منها

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

هزة أرضية تضرب شمال تركيا

بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور