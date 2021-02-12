غول فلوس.. سعر البيتكوين يصل لأكبر قيمة له في التاريخ

ارتفع سعر البيتكوين "العملة الرقمية"، اليوم الجمعة 12 فبراير 20201، متجاوزا مستوى 48000 دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وقال بنك نيويورك ميلون إنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.





ووفقا لآخر تحديثات المواقع المتخصصة عن العملات الرقمية ، فقد صلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي خلال اليوم بلغ 48489 دولارا وفقا لبيانات من موقع "كوين ديسك"، كان آخر تداول له مرتفعًا بأكثر من 7٪ إلى حوالي 47،913 دولارا.





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قال "باني ميلون"، أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، في بيان له، أنه سيبدأ في تمويل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ستسمح الشركة في النهاية للأصول المشفرة بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم.



