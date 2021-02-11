تويتر تعلن عن خوضها مجال الاستثمار في بيتكوين

قال المدير المالي لشركة تويتر نيد سيجال لوسائل الإعلام إن تويتر قد يستثمر في البيتكوين، مضيفا في مقابلة مع CNBC ، إن تويتر يدرس إضافة العملة المشفرة الشهيرة إلى ميزانيتها العمومية.





وأضاف سيجال "لقد فعلنا الكثير من التفكير المسبق للنظر في كيفية دفعنا للموظفين إذا طلبوا الحصول على رواتبهم بعملة البيتكوين، وكيف يمكننا الدفع للبائع إذا طلبوا الدفع بعملة البيتكوين، وما إذا كنا بحاجة إلى الحصول على عملة البيتكوين".









وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10 في المائة بعد الإعلان ، لكنه انخفض لاحقًا. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعره أعلى من 46500 دولار.









ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يقول فيه الخبراء الماليون إن المزيد من الشركات الكبرى ستتحول إلى عملة البيتكوين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.





وقال بعض الخبراء إن خطوة تسلا يمكن أن تغير قواعد اللعبة - بالنسبة للبيتكوين على وجه الخصوص ، ولكن بالنسبة للعملات المشفرة بشكل عام.









ومثل إيلون ماسك، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، من أشد المعجبين بالعملات المشفرة ، واقترح ذات مرة أن تصبح عملة البيتكوين العملة الموحدة في العالم.











وفي العام الماضي، استثمرت شركة سكوير الأخرى التابعة لدورسي 50 مليون دولار في عملة البيتكوين.





وفي 10 فبراير ، قال جيري بريتو، المدير التنفيذي لمركز أبحاث العملات المشفرة التابع لمركز Coin Center، إنه تلقى تبرعات بقيمة مليون دولار من دورسي والتي ستدعم جهود البحث والضغط التي يبذلها مركز الأبحاث.