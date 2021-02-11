ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تويتر تعلن عن خوضها مجال الاستثمار في بيتكوين

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:49 م
تويتر
تويتر
Advertisements
على صالح
قال المدير المالي لشركة تويتر نيد سيجال لوسائل الإعلام إن تويتر قد يستثمر في البيتكوين، مضيفا في مقابلة مع CNBC ، إن تويتر يدرس إضافة العملة المشفرة الشهيرة إلى ميزانيتها العمومية.
 

وأضاف سيجال "لقد فعلنا الكثير من التفكير المسبق للنظر في كيفية دفعنا للموظفين إذا طلبوا الحصول على رواتبهم بعملة البيتكوين، وكيف يمكننا الدفع للبائع إذا طلبوا الدفع بعملة البيتكوين، وما إذا كنا بحاجة إلى الحصول على عملة البيتكوين".


وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10 في المائة بعد الإعلان ، لكنه انخفض لاحقًا. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعره أعلى من 46500 دولار.


ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يقول فيه الخبراء الماليون إن المزيد من الشركات الكبرى ستتحول إلى عملة البيتكوين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.
 

وقال بعض الخبراء إن خطوة تسلا يمكن أن تغير قواعد اللعبة - بالنسبة للبيتكوين على وجه الخصوص ، ولكن بالنسبة للعملات المشفرة بشكل عام.


ومثل إيلون ماسك، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، من أشد المعجبين بالعملات المشفرة ، واقترح ذات مرة أن تصبح عملة البيتكوين العملة الموحدة في العالم.


وفي العام الماضي، استثمرت شركة سكوير الأخرى التابعة لدورسي 50 مليون دولار في عملة البيتكوين.
 

وفي 10 فبراير ، قال جيري بريتو، المدير التنفيذي لمركز أبحاث العملات المشفرة التابع لمركز Coin Center، إنه تلقى تبرعات بقيمة مليون دولار من دورسي والتي ستدعم جهود البحث والضغط التي يبذلها مركز الأبحاث.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البيتكوين تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتتجاوز 20 ألف دولار

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

بعد تخطيها 30 ألف دولار أمريكى.. ما هى العملات المشفرة؟.. وطريقة فتح حساب بيتكوين

للمرة الأولى.. القيمة السوقية لـ بيتكوين تتجاوز تريليون دولار

بعد تخطيه الـ40 ألف دولار.. محلل اقتصادي يحذر من الاستثمار في البيتكوين

تغريدة إيلون ماسك تتسبب فى ارتفاع عملة بيتكوين 20%

ترشيحاتنا

آخر ظهور للراحل علي حميدة قبل مرضه .. فيديو

صحتي الآن مهددة.. شاهد.. هنا شيحة توجه رسالة لجمهورها بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها

مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

من أول 3 دول بالعالم.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن كورونا..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد