لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي.. قرارات جديدة بين «التعليم» والجانب الألماني لتطوير التعليم الفني

اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومتابعة البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وضم وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» كلًا من رغدة هشام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل (TCTI I)، ورضوى عبد الرؤوف، نائب مدير مشروع تعزيز فرص التوظيف (EPP 4)، ونوران إسماعيل، مدير تنفيذ بمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل (TCTI II)، ونادر نبيل، مدير تنفيذ بمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل (TCTI II).

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر اللقاء الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبد الصادق مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالتعاون الممتد والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، مؤكدًا أن الوكالة تعد شريكًا مهمًا للوزارة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومثمنًا التعاون القائم من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II»، وما يقدمه من دعم لجهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني، إلى جانب التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والتدريب المزدوج، وتحسين جودة التعليم الفني، وتنمية قدرات المعلمين والكوادر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وفق رؤية متكاملة تستهدف إكساب الطلاب المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقوم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومن خلال مشروع «TCTI II» وقطاع التعليم الفني وسوق العمل، لدعم أولويات الوزارة وخططها للتطوير، والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، بما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بما تحقق من نتائج في إطار البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II»، وما يمثله من إطار مهم لدعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني، ورفع جودتها وكفاءتها، وتنمية قدرات الكوادر العاملة بها، وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوكالة على مواصلة العمل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في مجالات التعاون التي تدعم أولويات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وتناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المشترك والخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، والتوسع بها وفق معايير جودة مصرية وألمانية ودولية، والاستفادة من الخبرات الألمانية في الإدارة المدرسية والتأهيل المهني، وبما يسهم في توفير فرص عمل أمام الخريجين في سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما تناول اللقاء تطوير التعليم الفني التجاري والمسارات والتخصصات المرتبطة بالوظائف المستقبلية، بما في ذلك تطويره في اتجاه تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتدريب المعلمين والمدربين داخل الشركات وتوفير المتطلبات اللازمة للتطبيق العملي.

وبحث الجانبان أيضا مواصلة تطوير المناهج والبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، ومأسسة آليات تحديثها بصورة دورية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب مواصلة بناء قدرات المعلمين والمدربين والقيادات والكوادر العاملة بمنظومة التعليم الفني.

وتناول الجانبان كذلك مأسسة خدمات التوجيه المهني ووحدات الانتقال إلى سوق العمل، وتنمية قدرات القيادات والكوادر العاملة بالتعليم الفني، إلى جانب تعزيز التوعية بمسارات التعليم الفني لدى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم، بما يساعد الطلاب على اختيار المسارات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع قدراتهم والفرص المتاحة في سوق العمل.

وفي إطار التعليم الأخضر وتنمية المهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ناقش الجانبان دعم التوعية البيئية لطلاب التعليم الفني، والاستفادة من المحتوى الرقمي والكوادر المدربة وأدوات التدريب والتوعية البيئية، بما يدعم نشر مفاهيم الاستدامة وتنمية المهارات المرتبطة بالوظائف والاقتصاد الأخضر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة البناء على ما تحقق في إطار التعاون القائم، والتوسع في البرامج والمشروعات التي تدعم أولويات الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزز جودتها وارتباطها بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.