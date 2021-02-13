ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى المحافظة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى المحافظة والموقف التنفيذي للمكاتب التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.. جاء ذلك خلال لقاءه أحمد السيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط. 

اقرأ أيضا :

وتناول اللقاء مناقشة خطط تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات. 

وقال المحافظ إن أسيوط فيها 195 مكتب بريد بمختلف المراكز والمدن والقرى وتم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتب حتى الآن وجاري استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة. 

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء - عن دعمه لجهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الذي يتم بين كافة الجهات والبريد حيث تم توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة وهيئة البريد لاستغلال مراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات منعًا للتكدس والزحام بمكاتب البريد وتسهيلًا على المواطنين وكبار السن كما يعمل 24 مكتبًا للبريد يوم السبت.

وشدد على ضرورة اتباع جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز البريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين المترددين عليه وتعقيم المنافذ ومكاينات الصراف الآلي باستمرار وتوفير كافة وسائل الحماية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دفع فوري وعلى الإنترنت.. كيفية استخراج شهادة مخالفات المرور فى دقائق

البريد والبنك الأهلي يوقعان بروتوكول تعاون يتيح صرف تحويلات المصريين بالخارج

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة المياه والصرف في منفلوط

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قطعت الورقة.. عبدالرحمن رشاد: رفضت إذاعة بيان مرسي على الهواء في 30 يونيو

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير شديد من الصحة العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط