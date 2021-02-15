"تعليم البرلمان" تناقش بيان وزير التعليم أمام مجلس النواب.. اليوم

قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان من المقرر أن تناقش اليوم الاثنين بيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.





وأشارت بكرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التعليم من المقرر ان تعرض توصياتها بشأن بيان وزير التعليم بعد الانتهاء من مناقشة البيان ووضع ملاحظاتها عليه.





وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.





ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.