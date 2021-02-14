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حوادث

ضبط شخصين لانتحال صفة مندوبي شركة والاستيلاء على أجهزة ومنتجات من العملاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:19 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإحتيال عبر شبكة الإنترنت.

تبلغ للإدارة من (إحدى شركات التسويق الإلكترونى) بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مندوبى الشركة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنتجات من العملاء راغبى إسترجاعها للشركة عقب الاتصال بهم واستلام الأجهزة قبل توجه مندوب الشركة الأصلى إليهم لإستلامها ، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط  الإجرامى 3 أشخاص (طالب جامعى ، عاطل ، موظف بخدمة العملاء بذات الشركة الشاكية – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ) إذ قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيام ( الطالب ) بإستغلال صداقته بموظف خدمة العملاء والحصول على البيانات التى مكنته من معرفة العملاء راغبى إسترجاع البضائع والمنتجات السابق إستلامها من الشركة ، وهو ما مكن ( الطالب ، العاطل ) من الإستيلاء على تلك المنتجات والبضائع وبيعها عقب ذلك والإستيلاء على قيمتها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأنهم قاموا بإرتكاب ( عدد 34 واقعة بذات الأسلوب ) وأضاف الطالب بأنه يحتفظ بجزء من تلك الأموال المستولى عليها بحسابه بأحد البنوك فضلًا عن سداد بعض ديونه، وأن موظف خدمة العملاء كان لا يعلم بنشاطهما الإجرامى  وضبط بحوزة (الطالب والعاطل) على (عدد 2 هاتف محمول، بطاقة الرقم القومى المستخدمة فى العديد من الوقائع المماثلة بإسم أحد الأشخاص، العديد من إيصالات الإستلام المنسوبة لإحدى شركات الشحن والتى يتم إستخدامها فى إستلام الأجهزة من العملاء ) .

 بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الطالب بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من المحادثات بين (الطالب وموظف خدمة العملاء) والتى تفيد حصول الطالب على البيانات التى إستخدمها فى نشاطه الإجرامى عقب ذلك .
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