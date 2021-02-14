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اقتصاد

مصلحة الدمغة والموازين: مستمرون في تدشين الحملات على الأسواق ومحطات الوقود

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:11 م
ذهب
ذهب
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محمد صبيح
أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين- ان المصلحة قامت بــ 5 جولات تفتيشية بمنطقة العاشر من رمضان، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والافراد، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد 12 محضر محطات وقود, وعدد 3 محاضر لموازين بسكول، بالإضافة الي محضر موازين تجارية وافراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.


وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد.


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وأكد رئيس المصلحة، انه تم دمغ 108500 سبيكة ذهب، وتم ايضا دمغ 337880 سبائك فضة، وتم دمغ 170463.3 جرام عيار (21)، وكذلك 304447.1 جرام ذهب عيار (18)، و1977 جرام فضة.


وشدد على أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
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