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اقتصاد

اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بـ 16 مليار جنيه

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تواصل  وزارة المالية، للأسبوع  الرابع على التوالي، عمليات بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما؛ اليوم الأحد، أذون بغرض السيطرة علي  الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة تبلغ بـ 16 مليار جنيه.

وقال تقرير أصدرته الوزارة إنه من المستهدف  بيع أجل 91 يومًا بـ 5مليارات جنيه وأجل 273 يومًا بـ 11.مليار جنيه.

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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 53مليار جنيه بزيادة بلغت  5.25 مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.

ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 37جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.


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