مصلحة الضرائب: غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير.. وإعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية.. وتقديم الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات

مصلحة الضرائب:

غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير

إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبيا بالغرف التجارية

المصلحة تقدم كل الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية









أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كل الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا.











وقال إن قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للحاسب الآلى يبذلان كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفنى للممولين من أجل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات بكامل طاقتها اعتبارًا من 1 مارس المقبل حتى السادسة مساء.









وأوضح "عبد القادر" أنه تم صدور قرار رقم 53 لسنة 2021 بخصوص إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب تختص بتلقى الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بجميع الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى، وتعليمات المصلحة المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين من خلال مكاتب الإرشاد المتميزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية، بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من أعمال.









وأضاف أن هذه المكاتب هى مكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالقاهرة (الأوبرا)، ومكتب اتحاد الصناعات، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بشبرا الخيمة، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالإسكندرية، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالغربية، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالشرقية، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية دمياط، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بالجيزة، ومكتب الإرشاد الضريبى بنادى الصيد، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالدقهلية، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالقليوبية، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بالسويس، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية ببورسعيد، ومكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة التجارية ببنى سويف، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بأسيوط، ومكتب الإرشاد الضريبى المتميز بالغرفة التجارية بسوهاج.









وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تيسيرًا على الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تم تجهيز منافذ الخزانة العامة بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلى، لتلقى الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتقديم خدمة الإرشاد للممولين بجميع الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبى، مشيرا إلى أنه تم فتح أبواب مراكز التدريب الضريبية (دخل – قيمة مضافة) لمساعدة الممولين لتقديم الإقرار الضريبى المميكن.











وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفنى للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وجميع خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على جميع الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، خاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وكذلك من خلال 29 فرعا للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة.









ونوه إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني « [email protected] ، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.









على صعيد آخر، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا، الأحد الموافق 14 فبراير، تنتهي فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.





وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.









وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.









وأوضح "عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.



