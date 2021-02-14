قفشة يهنئ جمهور النادى الأهلى بـ عيد الحب.. شاهد

من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وعلق قفشة على الصورة قائلا " عيد حب سعيد علي كل جماهير النادي الاهلي

Happy Valentine's Day for all ".





و حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقرر إقامتها بينهما فى الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وسيتم إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة.

هنا محمد مجدى قفشة لاعب النادى الاهلى جمهور النادى الاهلى بـ مناسبة عيد الحب ونشر صورة له