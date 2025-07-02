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مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو تاياني
وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو تاياني
علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا اليوم الأربعاء، حيث أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وأكدا الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.


 

وشهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى ما تذبله مصر من جهود لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والاسرى، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مستعرضاً في هذا السياق اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 
 

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا مصر وإيطاليا

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