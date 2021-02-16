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أخبار العالم

الكويت تعلن إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدد من الإجراءات التي تتخذها بشكل حاسم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وجاءت هذه الإجراءات كالآتي: 
1 - تسريع وتيرة التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية 
2 - متابعة المزيد من اللقاحات مع الشركات المنتجة حول العالم
 3 - تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالاشتراطات الوقائية
 4 - العمل على منع المخالطة والتحذير من إقامة المناسبات
 5 - زيادة المسحات اليومية في المناطق لاكتشاف المصابين
 6 - تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل عبر الرابط لأخذ اللقاح
 7 - تخصيص المزيد من مراكز الرعاية الصحية للتطعيمات ضد «كورونا»

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