الكويت تعلن إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدد من الإجراءات التي تتخذها بشكل حاسم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وجاءت هذه الإجراءات كالآتي:

1 - تسريع وتيرة التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية

2 - متابعة المزيد من اللقاحات مع الشركات المنتجة حول العالم

3 - تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالاشتراطات الوقائية

4 - العمل على منع المخالطة والتحذير من إقامة المناسبات

5 - زيادة المسحات اليومية في المناطق لاكتشاف المصابين

6 - تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل عبر الرابط لأخذ اللقاح

7 - تخصيص المزيد من مراكز الرعاية الصحية للتطعيمات ضد «كورونا»



