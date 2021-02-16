الكويت تعلن إجراءات مهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدد من الإجراءات التي تتخذها بشكل حاسم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجاءت هذه الإجراءات كالآتي:
1 - تسريع وتيرة التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية
2 - متابعة المزيد من اللقاحات مع الشركات المنتجة حول العالم
3 - تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بالاشتراطات الوقائية
4 - العمل على منع المخالطة والتحذير من إقامة المناسبات
5 - زيادة المسحات اليومية في المناطق لاكتشاف المصابين
6 - تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل عبر الرابط لأخذ اللقاح
7 - تخصيص المزيد من مراكز الرعاية الصحية للتطعيمات ضد «كورونا»