للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. القوى العاملة بسوهاج تنظم ندوتين حول تنظيم الأسرة

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتنظيم ندوتي توعية حول أهمية تنظيم الأسرة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأحد الماضي؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتي تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.









وأوضح الدكتور هشام أحمد ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه تم تنفيذ الندوة الأولى في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بحضور العاملين بالمصنع، والندوة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "عرابة أبو الدهب"، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



