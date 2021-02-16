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محافظات

للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. القوى العاملة بسوهاج تنظم ندوتين حول تنظيم الأسرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتنظيم ندوتي توعية حول أهمية تنظيم الأسرة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأحد الماضي؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتي تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.


وأوضح الدكتور هشام أحمد ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه تم تنفيذ الندوة الأولى في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بحضور العاملين بالمصنع، والندوة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "عرابة أبو الدهب"، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى حضور ممثلين لمديريتي الأوقاف، والصحة بالمحافظة، حيث تناولت الندوات الآثار السلبية للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، وتأثيرها على مشروعات التنمية.
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