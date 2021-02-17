حقائق من واقع ملفات المخابرات وبطولات القوات الجوية للرد على داعش.. تعرف على تفاصيل الأعمال الوطنية المنتظر عرضها عام 2021

أحمد مكي يتصدَّر التريند بعد صورة بـ زى الشرطة في الاختيار 2

طارق لطفي يعود للدراما من خلال القاهرة كابول





انتهى الموسم الرمضاني لعام 2020، وحقق مسلسل "الاختيار" نجاحًا باهرًا وسط جموع الشعب المصري، لإبرازه بطولات شهداء قواتنا المسلحة.





وننتظر فى موسم رمضان 2021، ثلاثة مسلسلات مهمة، الأول يتناول حقائق من واقع ملفات المخابرات المصرية، والآخر المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وعلى الجانب الآخر ينتظر محبي السينما عمل وطني يتحدث عن بطولة القوات الجوية في الرد على قوات داعش الإرهابية بعد حادث درنة في ليبيا.





ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل تلك الأعمال:





السرب

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" عن البرومو الرسمي لفيلم "السرب".





وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.





وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".





فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.





وكشف البرومو الخاص بفيلم السرب الذى تم عرضه أمس عن مضمونه حيث يناقش قصة حقيقية وهى الجريمة الشنعاء التى قادها تنظيم داعش فى ليبيا بذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة وهو الأمر الذى قوبل برد حاسم وقوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حيث خرج ببيان شديد اللهجة فى الوقت نفسه كانت القوات الجوية تتحرك للقضاء على معسكرات هذا التنظيم فى ليبيا وهو ما تحقق على أرض الواقع ليأخذ بالثأر للشهداء الذين قتلوا على يد التنظيم الغاشم.





الاختيار 2

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار الجزء الأول، أعلن المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تحضيره لمسلسل الاختيار الجزء الثاني، ونشر صورة مكتوبا عليها: "إلى اللقاء فى الاختيار2".





ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.





وتصدر مؤخرا الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد تداول صورة له من كواليس مسلسل الاختيار 2، وظهر أحمد مكي، بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية.





وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.





وأوضح بيتر ميمي، أن انتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل على مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدًا أن الإنتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.





ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.





هجمة مرتدة

كما كشفت أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.





المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.





القاهرة كابول

وكانت المتحدة أعلنت أيضا عن عرض مسلسل القاهرة كابول، لـ طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع، في نفس الموسم وهو رمضان 2021 عبر قنواتها.





ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى".





يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل صورة شخصية الإعلامى.



