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لازم يكون عادل.. أحمد موسى: الحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لـ كليوباترا أمام الاتحاد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يحب الحديث عن التحكيم في مباريات كرة القدم، مضيفًا: "من المفترض تنفيذ العدالة مهما كان ولا علاقة لحكم المباراة بما يحدث خارج المباراة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تابعت مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الاتحاد السكندري في الدوري والحكم كان يتردد في بعض القرارات".

وتابع "موسى": "عايز أي حكم يحكم بشكل عادل ولو سيراميكا أو الاتحاد أو الأهلي أو الزمالك له ضربة جزاء عليه احتسابها".

وأكمل أحمد موسى: "هل اللي ياخد ضربة جزاء مرة لا يحصل على الأخرى خاصة أنها كانت صحيحة".

وتابع: "ضربة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها لنادي سيراميكا كليوباترا، واحتسب ضربة جزاء للاتحاد ولم يرجع إلى الفار، وعلى حكم المباراة أن يتسم بالعدالة للفريقين وأن يعود للفار في مثل تلك القرارات لتحقيق العدالة".
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