حفظ التحقيقات.. القصة الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهنئة لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ، ومدير وكالة الأهرام الإعلانية بعد قرار سلطات التحقيق بحفظ التحقيقات ضده وإلغاء التحفظ على ممتلكاته والتصرف في أمواله.

جاء ذلك القرار بعد إنهاء التحقيقات التي استمرت لسنوات وتقديم حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، كل المستندات التي أثبتت قانونية ومشروعية مصادر دخله وسلامة مركزه القانوني والمالي، وبعد 8 سنوات من التحقيقات صدر قرار سلطات التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده وأسرته، وعليه أمرت بإنهاء أثر قرارها السابق بمنعه من التصرف في أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد.





وعقب ذلك ، تم مخاطبة البنك المركزي والشهر العقاري وسلطة المنافذ لإلغاء أمر منع حسن حمدي، بصفته مدير عام وكالة الأهرام للإعلان سابقا ، من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بموجب قرار سابق لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 11 أكتوبر 2012 وفقًا للشكوى المقدمة للجهاز برقم 64 لسنة 2011.





ووفقا لمصادر قانونية ، فإن الكفالة المسددة وقدرها 2 مليون جنيه في الكسب غير المشروع في التحقيقات التي اجريت في 2012 ، سيتم استردادها بعد الحكم بصحة موقفه القانوني.