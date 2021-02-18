آداب القاهرة تنظم امتحانات أونلاين على المنصة الإلكترونية للطلاب الوافدين والعالقين بالخارج

كشف الدكتور شريف شاهين عميد الكلية ، عن تعليمهات هامة للطلاب الوافدين والمصريين العالقين بالخارج .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان جامعة القاهرة تحافظ على الحياة الدراسية لطلابها لذلك الجامعة قامت بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .

واشار " شاهين " ، إلى من يرغب بالتقديم لاداء امتحانات الفصل الدراسى الاول من خلال المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة blackboard التسجيل على الرابط ، مؤكدا على أن اخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاربعاء الموافق 24 من فبراير .

وأوضح ، أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.





وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.