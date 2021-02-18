نائب محافظ بني سويف يناقش الخطوات المطلوبة للدفع بتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء

في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.. ترأس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اجتماع لجنة أسر الشهداء، التي تختص بدراسة أحوال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والتواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية والدعم لهم،حيث حضر الاجتماع: العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذة لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان"مقرر اللجنة" ،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الأستاذة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية والأزهر والكنيسة.





ناقش نائب المحافظ ما تم تنفيذه من خطوات تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير، والتي شملت بعض الموضوعات الخاصة بالإجراءات المطلوبة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها من الخدمات، من خلال تحديد منسق بكل مديرية خدمية ووحدة محلية للتواصل مع أسر الشهداء وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المعلومات المطلوبة والمتاحة والظروف الاجتماعية المتعلقة بكل أفراد الأسرة، خاصة أبناء الشهداء ومراحلهم التعليمية.





وتم استعراض مقترح لبعض الخدمات المتاح تقديمها لأسر وذوي الشهداء في قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والسياحة ،علاوة على التوجيه بدراسة إعداد دليل استرشادي"كتيب"يتضمن كافة الخدمات المقدمة من المديريات الخدمية المعنية لأسر الشهداء أو أي جهة أو مصلحة حكومية على مستوى المحافظة،بجانب الإعداد والترتيب لاحتفالية يوم الشهيد لتضمينها مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي "مارس المقبل "من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتكريم أسر وأبناء الشهداء خلال تلك المناسبة،ومناقشة الآليات والمعايير الخاصة بتكريم أمهات شهداء الواجب على مستوى المحافظة والوحدات المحلية،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من التضامن والمجلس القومي للمرأة والجهات ذات الصلة.





ووجه د. عاصم سلامة نائب المحافظ مديرية التضامن بعمل مسح ميداني لأسر الشهداء، وذلك عن طريق الباحثين التابعين لإدارات ومكاتب التضامن في مراكز ومدن المحافظة، على أن تتضمن الأبحاث:الحالة الاجتماعية والاقتصادية،لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة وضمان استمرارية الرعاية المقدمة لهم في كل جوانب الحياة ،مع التأكيد على أهمية إضافة مجال رعاية أسر الشهداء لأنشطة ومجال عمل الجمعيات الأهلية البارزة والمؤثرة للمساهمة في توفير الرعاية المطلوبة والخدمات الممكنة لأسر الشهداء.



