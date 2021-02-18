ريهام سعيد في المحكمة بسبب ريم البارودي| خاص





كانت ريم البارودي قد رفضت ريم البارودي التعليق على الأمر خلال ندوة أقيمت بموقع صدى البلد مؤخرا، مشيرة إلى أنها توقفت عن اتخاذ ردود أفعال تجاه الآخرين وأصبحت أكثر هدوءًا.





وأكدت ريم البارودي، أنه من الصعب أن يتحول الصديق إلى العدو، مضيفة: "من البداية مكنش صديق بدل تحول لعدو فجأة".





كما رفضت ريم البارودي تصنيفها بالفنانة المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن تاريخها الفني منذ فترة التسعينيات لم تمر في حياتها سوى بأزمة وحيدة، مشيرة إلى أنه رقم قياسي نسبة إلى عمرها وتاريخها الفني.

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الإعلامية ريهام سعيد قد توجهت مساء اليوم إلى محكمة مصر للإدلاء بأقوالها في المحضر المقدم ضد الفنانة ريم مجدي مدحت البارودي الشهيرة بـ ريم البارودي.وتتهم ريهام سعيد ريم البارودي بالسب والقذف، على خلفية التراشق الذي حدث بينهما منذ أشهر.