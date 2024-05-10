يمثل خطورة داهمة.. قرار عاجل من حي الجمرك بشأن عقار قديم

أزالت الأجهزة المعنية بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، عقار شارع 11 عبد الله أفندي، وسط الإسكندرية، لخطورته الداهمة على المواطنين.

وكانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا بوجود أجزاء آيلة إلى السقوط في الشارع المشار إليه، وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار قديم وتم إصدار قرار إزالة بشأنه.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن العقار مخالف ومكون من 3 طوابق وخال من السكان، وصادر له قرار إزالة حفاظًا على أرواح المواطنين، وقام عمال الحي بهدمه، نظرًا لاحتمالية سقوط أجزاء منه وخطورته الداهمة على المواطنين والمارة.

جرى وضع كردون أمني حول العقار للحفاظ على حياة المارة وعدم القرب من مكان الإزالة، فيما يتم رفع مخلفات الهدم.