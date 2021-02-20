تفاصيل أول 7 عمليات جراحية بعد افتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

كشف الدكتور احمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تفاصيل إجراء أول 7 عمليات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بعد انطلاقها تجريبيًا في محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء الماضي، بمحافظة الاسماعيلية





وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء عمليات ولادة قيصرية وتركيب أسلاك معدنية واستئصال الزائدة الدودية واستكشاف نزيف داخلي وتركيب مثبت خارجي لساق وتركيب مسمار نخاعي لعلاج كسر بعظمة الفخذ لمواطن، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.





وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء العمليات بنجاح في غرف عمليات مجهزة وفقًا لأعلى المستويات الطبية، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتجهيز المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية وباقي المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.





وتابع: أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزا صحيا، 34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.





وأضاف، أنه تغطي حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.





ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركزًا ووحدة صحية، و 3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحي الشامل.





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