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الآثار تكشف تفاصيل افتتاح المتاحف وموكب المومياوات الملكية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:54 م
خالد العناني، وزير
خالد العناني، وزير السياحة والآثار
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إسراء صبري
كشف خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن مصير المواكب السياحية، قائلا: موكب المومياوات الملكية تم الانتهاء منه بنسبة 100%، معقبا: "حددنا الميعاد ووضعنا الموميات في ميدان التحرير ولكن تم تأجيل الموعد من أجل تحسين الوضع الوبائي".

وأضاف "العناني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي" أن موكب المومياوات الملكية سيصحبه في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من متحف في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: متحف المستنسخات الأثرية تم الانتهاء منه ولكن ننتظر أن يحصل الزائرون على هدايا منه على الفور، معقبا: لدينا العديد من المتاحف التي نضع لها الرتوش الأخيرة.

وأكمل: المتحف الكبير يعمل كما أنهم تم الإعلان عن بعض الاكتشافات الأثرية، معقبا: المتاحف بالخارج مغلقة ونتمنى أن يعود الوضع إلى سابق عهده.
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