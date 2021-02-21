زيت الحلبة كنز من كنوز جمال المرأة ، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة لصحة وجمال بشرتها ولكنها لها تأثير مضر فى بعض الاستخدامات..



أضرار زيت الحلبة على الثدي...

هل زيت الحلبة يسبب سرطان الثدي؟

استعمال زيت الحلبة بشكل كبير يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، بسبب انقسام بعض الخلايا السرطانية الحساسة في هذه المنطقة.