زيت الحلبة كنز من كنوز جمال المرأة ، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة لصحة وجمال بشرتها ولكنها لها تأثير مضر فى بعض الاستخدامات..
أضرار زيت الحلبة على الثدي...
هل زيت الحلبة يسبب سرطان الثدي؟
استعمال زيت الحلبة بشكل كبير يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، بسبب انقسام بعض الخلايا السرطانية الحساسة في هذه المنطقة.
تناول زيت الحلبة كثيرًا بكميات كبيرة لفترات طويلة يؤثر على إفراز هرمون البروجسترون الأنثوي والتيستوستيرون الذكرى، هذه الهرمونات عند تزيد عن معدلاتها الطبيعية فهي تؤدي إلى حدوث الإصابة بسرطانات الثدي.
اضرار زيت الحلبة للوجه..
يسبب العديد من المشاكل التي تأتي في البشرة خاصة عند استعماله بمفرده دون تخفيفه، لذا ينصح بإستشارة الطبيب قبل استعماله ووضعه على البشرة بشكل مباشر.
لتكبير الشفاه بزيت الحلبة..
قومي بتدليك شفتيك بزيت الحلبة مرتين بالأسبوع مثلا, هذا بدوره يساعد على زيادة حجم الشفاه وامتلائها .